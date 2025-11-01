Veda pesquera arranca mañana: ¿a cuánto están rematando los últimos pescados?

La vigencia de la veda pesquera, época en la que se restringe la actividad pesquera por ser tiempo de reproducción de los peces, rige desde este domingo. Desde que inicia la veda en aguas del territorio paraguayo, las pescaderías tienen un tiempo de diez días para vender su stock de pescados de río.

Un equipo de ABC TV recorrió las pescaderías del Mercado Municipal número 4 de Asunción, donde consultaron los precios y la disponibilidad del producto.

Los cortes no tuvieron una variación de precios muy importante, así como también las ventas son constantes, por lo que entre hoy y mañana ya se liquidaría el stock, según afirmaron las propias vendedoras.

Para la parrilla los cortes más utilizados son de dorado, pacú y boga. La boga y el pacú están a G. 45.000 el kilo y el dorado está a G. 60.000 el kilo. El lomo de surubí se mantiene a G. 120.000 el kilo, mientras que la rodaja está a G. 90.000 el kilo y el pescado entero, que incluye la cabeza, está a G. 60.000 el kilo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: En un año difícil para los pescadores comerciales del Paraná, este domingo se inicia la veda pesquera 2025

Venta de pescado ante veda

En la Pescadería Jacinta del Mercado 4 de Asunción, aseguran que sus productos entre hoy y mañana se acaban, ya que no hay mucho pescado. “Nosotros acá en el mercado cualquier cosa hacemos, vendemos menudencias, verduras, nos salvamos bien acá en el Mercado 4″, comentó ña Jacinta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hay buen precio, adaptable es el precio, nos adaptamos con el precio que hay y vendemos barato. De Pilar ahora nos viene, de Asunción poco ya ahora hay. Para los chupines, la mayoría está muy caro, el lomo de Surubí, entonces nos piden algo más económico, y le mostramos que tenemos y ellos deciden qué llevar. Para el chupín está la rodaja de surubí, la rodaja de pati, eso ya depende del cocinero como va a cocinar, después están los moncholos, tres puntos, pico del pato, de todo”, indicó por su parte Katy, de la pescadería que lleva su mismo nombre.

Por su parte, ña Lorenza, de la pescadería “El Tiburón”, también ofrece milanesa de pescado preparada como para fritar a G. 130.000 el kilo. Aseguró que venden mucho, por lo que no se pueden quejar.