02 de noviembre de 2025 - 08:45

Festival del Ñandutí se realizara esta tarde, tras quedar postergado ayer

Esta tarde proseguirá la edición Nº 46 del Festival Nacional del Ñandutí, en el Club Olimpia de la ciudad de Itaguá.
Luego de quedar suspendida ayer por las inclemencias del tiempo, la segunda jornada de la Fiesta del Ñandutí se realizará esta tarde, 18:00, en el club Olimpia de Itá. El evento, que ofrecerá un diverso desfile de artistas y varios homenajes, es de acceso es completamente libre.

Por ABC Color

A consecuencia de las inclemencias del tiempo, anoche se suspendió el segundo día del Festival del Ñandutí, el cual continuará este domingo a partir de las 18:00 en el club Olimpia de Itauguía (Ruta PY 02 Km. 32), con entrada libre.

En la Noche Central del festival estarán en escena los ganadores del Pre-festival, además de Los de Okara, Grupo Proyección, Grupo Evolución, Las Paraguayas y el Grupo Generación.

La programación también incluye a los humoristas Jagua ha Pirãi, la Orquesta Típica Ymaguaréicha, Néstor Ló y los Caminantes, José López y los Carapegüeños y el Grupo Richer Palma.

El Grupo Musical Evolución será homenajeado por sus 30 años de trayectoria, así como la tejedora de ñandutí Norma Báez y la promotora artesanal Pabla Escobar.

Igualmente habrá un homenaje póstumo para la tejedora y promotora artesanal Porfiria Morínigo de Cabrera y el comunicador social Fermín Espínola.

Durante la noche central serán entregados los premios Ñandutí de Oro, Ñandutí de Plata y el Trofeo Félix Fernández.