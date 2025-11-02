Festival del Ñandutí se realizara esta tarde, tras quedar postergado ayer

A consecuencia de las inclemencias del tiempo, anoche se suspendió el segundo día del Festival del Ñandutí, el cual continuará este domingo a partir de las 18:00 en el club Olimpia de Itauguía (Ruta PY 02 Km. 32), con entrada libre.

En la Noche Central del festival estarán en escena los ganadores del Pre-festival, además de Los de Okara, Grupo Proyección, Grupo Evolución, Las Paraguayas y el Grupo Generación.

La programación también incluye a los humoristas Jagua ha Pirãi, la Orquesta Típica Ymaguaréicha, Néstor Ló y los Caminantes, José López y los Carapegüeños y el Grupo Richer Palma.

El Grupo Musical Evolución será homenajeado por sus 30 años de trayectoria, así como la tejedora de ñandutí Norma Báez y la promotora artesanal Pabla Escobar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La Pimentada y la OSCA se unirán para una noche de cumbia sinfónica

Igualmente habrá un homenaje póstumo para la tejedora y promotora artesanal Porfiria Morínigo de Cabrera y el comunicador social Fermín Espínola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la noche central serán entregados los premios Ñandutí de Oro, Ñandutí de Plata y el Trofeo Félix Fernández.