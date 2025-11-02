Levantamiento de datos de la policía revela una gran cantidad de damnificados por temporal

Afortunadamente, durante el temporal no se reportaron personas heridas por el viento huracanado, aunque este provocó un gran susto a los pobladores que fueron víctimas de la naturaleza. Además de las casas destechadas, también fueron destruidas algunas parcelas de cultivos agrícolas.

Sin embargo, esta cantidad puede ir aumentando a medida que las personas perjudicadas vayan presentando sus denuncias en las comisarías intervinientes. Entre las zonas con daños materiales se encuentra la colonia Vaca Hu, donde ya fueron detectadas un poco más de 200 viviendas con techos destruidos, mientras que en la colonia Tuyango se contabilizaron un total de 10 viviendas.

No hay informe oficial

Al respecto, el jefe de la subcomisaría Nº 022 de Vaca Hu, suboficial principal Carlos Santacruz, manifestó que hasta el momento no se cuenta con un informe oficial con relación a este lamentable suceso, debido a que todavía falta llegar a algunas comunidades donde también habría familias afectadas, señaló.

Sobre el punto, el uniformado agregó que, con el propósito de obtener los datos necesarios, se está haciendo todo el esfuerzo para poder visitar a la gente que se encuentra con problemas en sus respectivas viviendas, ocasionados por el viento acompañado de una fuerte granizada, que dejó a muchas familias sin el techo de sus casas, señaló.

“Seguimos trabajando en el relevamiento de datos hasta terminar la tarea, que va a continuar toda esta tarde, atendiendo que hay lugares donde todavía no pudimos visitar para completar nuestro informe, pero estamos tratando de agilizar nuestro recorrido con el fin de disponer de un informe completo”, enfatizó el agente policial.

Asistencia de la SEN

Por otra parte, el suboficial Santacruz comentó que, de acuerdo con la información que maneja, desde esta tarde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ya estará en la zona para asistir a los damnificados, especialmente en la provisión de chapas que servirán para el arreglo del techo de las casas dañadas.

Por su lado, las municipalidades de Santaní e Itacurubí del Rosario y la Gobernación de San Pedro, a través de sus secretarías de Acción Social, también ya están movilizando sus equipos de apoyo para acompañar la asistencia a las familias perjudicadas.

En ese contexto, la encargada de Acción Social de la Municipalidad de Santaní, Julia Duarte, reveló que efectivamente ya están realizando las acciones correspondientes para ayudar a las familias que se encuentran necesitando del apoyo de las instituciones.