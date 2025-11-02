“Pedimos que continúen la búsqueda de nuestro hijo”, piden familiares del militar desaparecido en el arroyo Lambaré

Esta mañana, en las inmediaciones del Arroyo Lambaré se desarrolló una misa en memoria del Sargento 1° Alexis Teobaldo Sosa Leiva y el Sargento 1° Domingo David Ríos Domínguez, al cumplirse dos años del trágico accidente.

El 2 de noviembre del 2023, ambos militares fueron arrastrados por un raudal en la ciudad de Lambaré. Los restos de Ríos fueron hallados días después en el río Paraguay, pero de Sosa no se tuvieron rastros.

Los familiares piden a las autoridades que se retome la búsqueda del sargento Alexis Sosa Leiva.

“Pedimos a las autoridades para que continúen la búsqueda de nuestro hijo. Nosotros queremos que se haga la búsqueda en ciertas zonas donde creemos que podría estar, siendo uno la parte del túnel del arroyo”, manifestó Raquel Levia, madre de Alexis.

Por su parte, su padre, Isabelino Sosa expresó: “Ya pasaron dos años desde el accidente y queremos encontrar su cuerpo para poder darle una sepultura digna. Eso nos va a dejar más tranquilos”.

El general Manuel Rodríguez remarcó que nunca dejaron de buscar y comentó que realizarán un nicho en el lugar para que los familiares puedan venir a recordar a su hijo.

“Primero que nada, nunca dejamos de buscarle. Le encontramos a Domingo Ríos y a Alexis Sosa no le pudimos encontrar hasta ahora, pero le seguimos buscando. En su momento tuvimos cooperación internacional con buzos, pero es una zona de difícil acceso”, recordó.

El General apuntó que desde el primer momento se buscó a lo largo y ancho del cauce del arroyo lambaré. “Seguiremos buscando, más allá de que ya hayan pasado dos años”.

En otro momento señaló: “Asistimos siempre a los familiares, y no solo con cosas materiales, sino que con este tipo de celebraciones en lo espiritual, porque nos afecta muchísimo la situación”.

Los trabajos para el nicho empezarán esta semana y planean inaugurarlo en el cumpleaños de Alexis, en marzo del próximo año.