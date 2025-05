Familiares de militar fallecido en raudal: “El dolor es grande; hasta ahora no dormimos”

Los padres y la hermana de Alexis Sosa Leiva, militar que perdió la vida el 2 de noviembre de 2023 al ser arrastrado por un fuerte raudal al arroyo Lambaré, a consecuencia de la falta de infraestructura de seguridad que tiene esa ciudad, volvieron a venir a la Capital desde Tavaí (Caazapá), de donde son oriundos, para clamar justicia, un año y medio después de aquel accidente fatal.

Raquel Leiva, la madre; Isabelino Sosa, el padre, y Ana Sosa, hermana de Alexis Sosa, contaron que desde que perdieron a su familiar se encuentran atravesando varias enfermedades producidas por el dolor emocional de no haber encontrado nunca el cuerpo de Alexis.

Para tener al menos un poco de alivio, piden al Ministerio Público y al Poder Judicial que la justicia llegue a este caso, y que el intendente, quien fue imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre por la muerte de los militares, consiguió sobreseimiento provisional.

Conmemoraron cumpleaños 31 de Alexis

La madre de Alexis contó que vinieron hoy a hacer una misa al lugar en conmemoración de lo que hubiera sido el cumpleaños número 31 del militar, el 7 de marzo pasado.

En el sitio en el que cayeron, le encendieron velas, pero también reconocieron que a veces no quieren recordarlo, porque les afecta mucho.

“Con suerte no perdimos el juicio; es duro cuando nuestra familia desaparece. Tengo su foto en mi mesa de luz y no hay un día que me olvide de mi hijo”, manifestó la madre.

Pero este alivio no llega, ya que nunca pudieron al menos darle cristiana sepultura al cuerpo de su hermano, lamenta, Ana Sosa, hermana del militar.

Ana Sosa le pidió al intendente lambareño que no vuelva a decir que su hermano no fue víctima de este hecho, pues consideran ese comentario una falta de respeto a la familia en duelo.

“Pido que se ponga en nuestros zapatos; el dolor que llevamos en nuestros corazones es grande, hasta ahora no dormimos”, expresó.

Según Fiscalía, militar “no es víctima”

Recordemos que durante la audiencia preliminar al intendente Guido González por el caso de militares arrastrados por raudal, la Fiscalía determinó que el desaparecido Alexis Sosa no es considerado como víctima. Esto generó indignación en la familia del militar.

Pidió al intendente que al menos se haga responsable, ya que luego de esta muerte, la familia Sosa nunca estará en paz.

Añadió que el muro que hicieron luego de las muertes lo consideran una burla, pues se hizo demasiado tarde.

Por su parte, Isabelino, padre de Alexis, lamentó que hasta ahora las autoridades “les chulean”, cuando piden explicaciones.

“Mi hijo se podía haber atajado”

“A lo mejor mi hijo se podía haber atajado si hubiera existido esa muralla, tal vez se hubiera golpeado la cabeza, pero no habrían muerto dos inocentes aquí”, dijo con pena el padre del militar.

Dijo que le da vergüenza cómo funciona nuestra justicia, pues solo existe “para unos cuantos y para los demás no”.

“La justicia debería ser pareja, por favor autoridades, hagan una justicia igual para todos”, clamó Isabelino.

Además de Alexis Sosa Leiva, en aquella tragedia ocurrida el 2 de noviembre del 2023, también perdió la vida el militar Domingo Ríos. Pero el cuerpo de este último sí fue encontrado después de la tormenta.

Ambos militares se desplazaban en una camioneta e iban a buscar al superior en su residencia cuando sufrieron el accidente.