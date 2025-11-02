Restos óseos y ataúdes al aire libre: el panorama en el Día de los Difuntos

En el Día de los Difuntos, gran cantidad de personas llegó a los cementerios de todo el país. Las quejas no se hicieron esperar en barrio Obrero, donde los ataúdes y restos óseos se encuentran al aire libre.

La tradición de visitar los cementerios en el Día de los Difuntos sigue vigente en nuestro país, incluso, muchas familias siguen repartiendo galletitas y otras golosinas.

Lamentablemente, las condiciones en que se encuentran la mayoría de los cementerios es deplorable.

El cementerio del Sur, en el barrio Obrero de Asunción es uno de ellos. Con sólo caminar por los pasillos se observa ataúdes y cráneos al aire libre.

La familia Pérez González comenta que trasladó hace una semana el ataúd de un familiar hasta el cementerio de barrio Obrero, desde San Lorenzo, “para que pueda descansar con su esposa”.

Sin embargo, hoy ya no encontraron las rejas que pusieron, ni el ataúd, ni los restos de su familiar, denunciaron.

El señor se llamaba Nicolás Pérez y falleció hace 12 años. “Siempre estuvo en San Lorenzo, ahora le mudamos y a la semana ya le robaron”, manifestaron.

Por su parte, vecinos de la zona denuncian que constantemente se rompen los vidrios de los panteones, además del robo de cruces y placas.