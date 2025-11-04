Atyrá: vecinos exigen al MADES freno a la extracción de agua que pone en riesgo a Cordillera

Samaniego detalló que, a pesar de once meses de reclamos, hasta la fecha no han recibido respuestas claras de las autoridades. La preocupación central es que la empresa Petrohue Real Estate S.A busca trasladar agua potable de Atyrá a otras áreas, afectando un recurso que abastece a varias comunidades.

“Estudios técnicos señalan que los distritos de Atyrá, Caacupé y Tobatí serán afectados, si esto no se para y advierten que la perforación de este pozo podría generar un gran desabastecimiento de agua potable en los próximos años”, dijo.

Preocupación de ciudadanos

La situación genera aún más dudas y preocupación entre los pobladores de Atyrá, ya que la empresa Petrohue Real Estate S.A., integrante de la sociedad Highlands Park & Lagoon y con representación legal en Paraguay, es la que lleva adelante este proyecto.

Según denuncian, Petrohue solicitó la licencia ambiental recién el pasado 10 de octubre, y ERSSAN habría autorizado el uso del pozo sin consultar a las juntas de saneamiento locales ni a las comunidades afectadas.

Para los vecinos, esto evidencia un procedimiento apresurado e irregular, que ignora los posibles impactos ambientales y sociales del emprendimiento.

“Exigimos que esto se detenga y cualquier uso del pozo hasta que se realicen los estudios serios y transparentes que se tienen que hacer”, advirtió Samaniego.

Con la movilización frente al MADES, los pobladores buscan visibilizar la inacción de las autoridades y exigir que se proteja un recurso vital. Mientras no se tomen medidas claras, la población continúa en constante alerta y movilización, reclamando que su derecho al agua no sea vulnerado por intereses privados.

Para consultar sobre el hecho, se intentó contactar con María Teresa Romero, gestora del MADES, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También se llamó a la dirección del ERSSAN, pero no atendieron.

Estamos abiertos a incluir sus versiones si desean hablar sobre el caso.

