Conflicto por muerte de un perro en Villeta: dueño denuncia que un vecino baleó a “Ministro”

“Lo que quiero saber es por qué le disparó al perro”, fue el reclamo del señor Dionisio Martínez, luego que su vecino -según acusó- matara a Ministro, su animalito de tres años.

El hecho ocurrió en la noche del lunes en Villeta, en la compañía Cumbarity. El dueño del can comentó que el supuesto autor suele efectuar disparos en la zona, generando preocupación entre los pobladores.

“Yo escuché el disparo y luego vi al perro tendido en el suelo. Cuando le reclamé el hecho y le pedí que le auxiliara al perro, para llevarle a una veterinaria, se negó”, comentó el dueño del animal.

“Esto no va a terminar así nomás. No quiero plata ni nada parecido, quiero justicia. Porque mirá si el afectado era otro inocente o mi propio nieto”, aseveró.

“Él me pidió perdón, pero lo que hizo ya es historia. El perro encima era muy manso, era parte de mi familia”, comentó.

En otro momento, el afectado señaló que este es un vecino con el que nunca tuvo conflicto alguno, pero que la denuncia ya está hecha.

En Paraguay existen principalmente dos leyes: la Ley N° 4840/13 de Protección y Bienestar Animal y la Ley N° 7513/25 de Bienestar y Protección Animal.

La Ley 4840/13 establece pautas para animales domésticos, silvestres y exóticos en cautiverio y contempla sanciones por maltrato. La Ley 7513/25 es más reciente y refuerza las sanciones, reconociendo a los animales como seres sintientes