Jubilados claman a Santiago Peña por la intervención de la Caja Municipal

Al grito de “intervención”, los jubilados de la Caja de Funcionarios Municipales se manifestaron hoy frente a la sede de la misma, denunciaron a las autoridades por la falta de cobro de sus haberes desde el mes de junio.

“G. 12 mil millones de un dinero que sobró de los aportes de personal y patronal en el mes de agosto de este año. Esos G. 12 mil millones que tenían ahí tenían que invertir pagándonos a nosotros totalmente junio, que no tenemos pagado todavía, nosotros no percibimos todavía nuestros haberes de junio y parte de julio ya con ese dinero podría habernos pagado. Aparte, ese es un dinero que sobró y no reinvirtió en los jubilados”, sostuvo Pedro Benítez, uno de los jubilados.

Además, denunciaron a las autoridades por un préstamo de G. 9.444 millones, lo que equivaldría a casi US$ 1.500.000 para pagar un préstamo del cual los jubilados no son prestamistas.

“Ese es un daño patrimonial que ellos causaron a los jubilados porque hicieron un préstamo, pagaron el préstamo y ese préstamo salió de nuestro bolsillo para pagar ese préstamo que no es nuestro compromiso. Por lo tanto, ahí hay un daño patrimonial. Estos señores tienen que devolver ese dinero. Ya están denunciados por ese hecho. Ese hecho entendemos nosotros que es está clara el delito que ellos cometieron ahí. Se apropiaron de nuestro dinero, usaron nuestro dinero y no nos devolvieron. Pedimos intervención”, exclamó.

Jubilados no cobran hace 5 meses

Los jubilados están actualmente sin cobrar de hace cinco meses sus haberes jubilatorios, lo cual consideran más que una injusticia, una afrenta y atropello a su dignidad.

“Hemos trabajado tantos años para tener una vejez medianamente tranquila. Sin embargo, estamos mendicantes, nos hemos convertido en mendigos y solamente venimos a reclamar lo que nos corresponde. Venimos porque nuestros aportes que año tras año hemos depositado en manos de quienes no han honrado ese compromiso y estamos acá pidiendo solamente lo que nos corresponde en derecho”, denunció Rita Duarte, jubilada.

También intentaron renovar las autoridades de la caja llamando a elecciones; sin embargo, no les fue posible, por lo que claman que el Presidente de la República, Santiago Peña, resuelva esta angustiante situación ordenando la intervención de la caja.

Sobre la posibilidad de cobrar el décimo tercer haber jubilatorio, lo que sería un aguinaldo, expresaron que al estar sin cobrar por cinco meses, no tienen esperanza de percibir el aguinaldo.

“Ojalá que ya estén planificando. Ojalá que entre la sensatez, la cordura, la humanidad en la gente que administra nuestros recursos, porque eso es lo que queremos. Queremos que se subsane la parte financiera de la caja, pero no es posible, no están dadas las condiciones. Tenemos que andar frente a pedirle al intendente (de Asunción) (Luis) Bello que haga la transferencia y no lo hace, no lo hace”, concluyó Rita Duarte.