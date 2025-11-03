Jubilado municipal inicia medida de fuerza ante falta de pago salario

Miguel Ángel Mendoza, arquitecto jubilado, inició una medida de fuerza ante la falta de pago de salario de 15 meses. Otros jubilados anuncian que se sumarán a la protesta, en la explanada de la Municipalidad de Asunción.

El jubilado se desempeñó en varias áreas de la comuna capitalina, entre ellas: técnico de obras municipales, fiscalización y catastro.

“Además, desde febrero que no pagan el beneficio que tenemos los jubilados por contrato colectivo”, especificó.

Comentó que por su edad y la falta de empatía de los funcionarios no podrá quedarse todo el día. “Los funcionarios no nos dan buen trato y el pago es incierto”, lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Jubilados municipales preparan una gran manifestación para el próximo martes

Finalmente, comentó que dos jubiladas ya se sumaron hoy y otros anuncian que lo harán mañana, desde las 08:00, aproximadamente, cuando iniciarán nuevamente su protesta, en la explanada del edificio comunal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antecedentes

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), pagó a inicios del mes de octubre G. 2.580 millones a la Caja Municipal, saldo que la comuna debía desde abril.

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), exintendente, dejó una millonaria deuda, que hasta agosto supera los G. 16.600 millones.

Solo en Asunción son 1.708 jubilados y en todo el país un poco más de 2.000.