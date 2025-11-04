Pavo Real Py: posponen audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues

El inicio de la audencia preliminar para el único acusado en el caso “Pavo Real Py II”, Alexandre Rodrigues Gomes hijo del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes. estaba previsto para las 09:30.

Sin embargo, el juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal Troche se vio obligado a posponer la diligencia debido a que Rodrigues revocó poder a los abogados Óscar Tuma y Alba González.

La nueva defensora de Rodrigues es Amanda Silva, quien pidió tiempo para interiorizarse de la acusación.

Lea más: Pavo Real Py: preliminar para Alexandre Rodrigues y dos procesados más, en noviembre

Hoy también se debía realizar la audiencia preliminar a los directivos de Banco Zeta procesados por supuesto lavado de dinero, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathias Gaona, para quienes la Fiscalía solicitó sobreseimiento definitivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante esta situación, Legal reprogramó la audiencia preliminar para el jueves 6 del corriente, oportunidad en que iniciará el estudio de los requerimientos presentados por la Fiscalía para todos los procesados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acusación contra Alexandre Rodrigues Gomes

La acusación presentada el 20 de agosto pasado por los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Andrés Arriola en contra de Rodrigues es por por presunto lavado de dinero, asociación criminal, tráfico, tenencia, asociación y comercialización de drogas.

Lea más: Pavo Real II: Fiscalía pide juicio para hijo de “Lalo” Gomes y sobreseimiento para banqueros

Según la Fiscalía, el acusado formaba parte de una asociación criminal dedicada al lavado de los activos provenientes del esquema de tráfico de drogas liderado por el capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão, desbaratada con la operación Pavo Real II.

Lea más: Muerte de “Lalo” Gomes: cronología, procedimiento fiscal-policial y repercusiones

Esta causa se inició el 19 de agosto de 2024, con la imputación presentada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres y la posterior serie de allanamientos realizados en Pedro Juan Caballero, uno de ellos en la vivienda del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien cayó abatido por agentes de la Policía Nacional.