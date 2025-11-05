Caso Líder Ríos: confirman condena al policía Oliver Lezcano

El juicio oral y público por el asesinato del militar Líder Javier Ríos concluyó el 30 de agosto pasado, el suboficial de Policía Oliver Daniel Lezcano Galeano y su pareja, la estudiante de Derecho Ada Arasy Ruiz Díaz fueron sentenciados a 23 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Este fallo fue apelado por los abogados Alcides Burgos y Zaira Ovando en representación de la universitaria y por las abogadas Gilvi María Quiñónez y Laura Beatriz López, defensoras del uniformado.

Hoy, el Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala, resolvió confirmar parcialmente la sentencia definitiva N° 420, dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Fabián Weisensee e integrado por Laura Ocampo y Cándida Fleitas.

Ratifican condena a Oliver Lezcano pero anulan pena a su pareja

Por unanimidad, los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro ratificó la condena de 23 años de encierro -18 años de pena privativa de libertad y 5 años de medidas de seguridad- por homicidio doloso para Oliver Lezcano, pero anuló la pena de 10 años de cárcel impuesta a su pareja, por homicidio doloso en grado de complicidad.

La defensa de Ruiz Díaz alegó que el colegiado incurrió en una falta de motivación suficiente en lo que respecta a la medición de la pena, que -a su criterio- resulta “contradictoria y vulneratoria de principios constitucionales y legales”.

La camarista Bibiana Benítez explica que el Tribunal efectivamente incurrió no aplicó debidamente el art. 67 del C.P., que regula los marcos penales en caso de circunstancias atenuantes especiales, con lo cual incurrió en error in iudicando (aplicación incorrecta de la ley sustantiva) y error in procedendo (falta de motivación suficiente).

En este sentido, la magistrada explica que si bien el colegiado realiza una explicación de lo que es ser “cómplice” en el derecho penal paraguayo, “no construye el nuevo marco penal atenuado ni fundamenta (en ningún apartado de la sentencia) por qué la pena de 10 años resulta compatible con dicho marco, es decir, la consecuencia jurídica de la remisión al art. 67 es que el juzgador debe construir un nuevo marco de punibilidad específico para el cómplice, y recién dentro de ese marco aplicar los criterios de medición del art. 65″.

Por esta razón, Benítez vota por la nulidad del punto 7 de la sentencia, el que establece la pena de 10 años para Ruiz Díaz y por el reenvío de la causa a otro tribunal, para realizar un nuevo juicio a la acusada, únicamente con relación a la pena.

Los demás integrantes de la sala acompañaron este voto.