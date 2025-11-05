El concejal Arturo “Tuki” Almirón es nuevo presidente de la Junta Municipal de Asunción

El concejal Arturo “Tuki” Almirón, colorado disidente, fue electo esta mañana por sus pares como el nuevo presidente de la Junta Municipal de Asunción, en reemplazo del edil Mariano Cáceres (ANR-cartista), quien quedó como vicepresidente.

Tras ser electo por una amplía mayoría, con 19 votos a favor, el concejal disidente Arturo Almirón, presidirá la Junta Municipal por los períodos 2025-2026, es decir, lo que resta de período municipal hasta las elecciones previstas para el próximo año.

Almirón fue apuntado en numerosas ocasiones por avalar la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, hasta antes de la intervención aprobada por el Congreso Nacional, y que terminó con su salida de la Municipalidad, para que asuma en su lugar el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista).

Cartista confirmó pacto con disidentes

El concejal Nasser Esgaib, colorado cartista, fue quien propuso acompañar el nombre de Arturo Almirón como titular de la Junta Municipal.

El edil confirmó que la propuesta partió de un acuerdo entre oficialistas y colorados disidentes del movimiento Colorado Añetete, liderado por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El acuerdo entre ambas partes se habría dado en agosto, para que asuma como intendente Luis Bello, tras la renuncia de “Nenecho” Rodríguez.

“Los pactos deben ser cumplidos aún cuando tampoco me he comprometido, así como dijo el concejal Nasser Esgaib en su alocución”, aseguró el concejal Javier Pintos (ANR-cartista), sobre la moción para que Almirón encabece la Junta Municipal.

Casi todos los ediles se abstuvieron de votar por los candidatos a presidente y vicepresidente, a excepción de la concejala liberal Fiorella Forestieri.