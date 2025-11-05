Municiones incautadas a presunto narco tenían inscripción de Digemabel

Ayer se llevó a cabo un allanamiento en la ciudad de Capitán Bado, donde se incautaron de armas y municiones, además de una pequeña cantidad de droga y equipos de comunicación. Esta mañana, desde el Ministerio de Defensa confirmaron que las municiones cuentan con la inscripción de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).

Un ciudadano brasileño, identificado como John Wesley Velozo (25), fue detenido durante una operación efectuada por agentes de Interpol de Pedro Juan Caballero en una vivienda ubicada en el barrio San Roque, de la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Del poder del detenido incautaron un fusil tipo M4 calibre 5.56 semiautomático, una pistola calibre 9 mm, una mira telescópica, cargadores, municiones y dos equipos de radio.

Las armas son consideradas de guerra.

“Las municiones son las que tienen la inscripción de Dimabel, el arma no. Las municiones con esta inscripción pueden estar en dos instituciones: las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ahora corresponde identificar de dónde fueron filtradas estas municiones”, explicó el ministro de Defensa, Oscar González.

Agregó que la Digemabel espera datos de la Fiscalía o la Policía para realizar la trazabilidad y conocer el origen de las armas.