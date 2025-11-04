Capturan a brasileño con antecedentes penales e incautan armas y municiones en Capitán Bado

Un ciudadano brasileño, identificado como John Wesley Velozo (25) fue detenido durante una operación efectuada por agentes de Interpol de Pedro Juan Caballero en una vivienda ubicada en el barrio San Roque, de la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay. Del poder del detenido se incautó un fusil tipo M4 calibre 5.56 semiautomático, una pistola calibre 9 mm, una mira telescópica, cargadores, municiones y dos equipos de radio, según detallaron desde la institución.

Los intervinientes informaron, además, que se incautó una cantidad mínima de marihuana picada y marihuana prensada, pero no determinaron con qué finalidad el ahora privado de libertad tenía en su poder el estupefaciente.

Sería parte de un grupo criminal brasileño

La comisaria principal Carmen Cuéllar, jefa de Interpol en Pedro Juan Caballero, señaló que hay algunos indicios que hacen presumir que el ahora detenido podría pertenecer a algún grupo criminal.

“Estamos en plena tarea investigativa; se ven algunos tatuajes y símbolos que serían propios de una banda delictiva, pero vamos a esperar que los técnicos hagan su trabajo para llegar a una conclusión”, indicó la jefa policial.

Cuéllar manifestó, además, que inicialmente el detenido dijo ser Chalison Ferreira Da Silva, pero al chequear con sus pares brasileños se determinó preliminarmente, a través de fotografías, que se trata de John Wesley Silva Velozo, con antecedentes penales por tráfico de drogas y robo en su país, además de contar con prohibición de salir del territorio brasileño.

El mismo permanece recluido en una dependencia policial de Amambay, a la espera de una decisión de la justicia sobre su situación.