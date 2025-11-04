Policiales
04 de noviembre de 2025 - 20:42

Capturan a brasileño con antecedentes penales e incautan armas y municiones en Capitán Bado

Los intervinientes, junto a Jonh Wesley Silva Velozo (25), detenido en Capitán Bado y las evidencias incautadas.
Los intervinientes, junto a John Wesley Silva Velozo (25), detenido en Capitán Bado, y las evidencias incautadas.Gentileza

Un brasileño de 25 años, con antecedentes por narcotráfico y asalto en su país, fue detenido el martes por agentes de Interpol de Pedro Juan Caballero durante un allanamiento realizado en la ciudad de Capitán Bado. La operación derivó en la incautación de armas y municiones, además de una pequeña cantidad de droga y equipos de comunicación. Los intervinientes anunciaron que averiguarán si el detenido pertenece o no a un grupo criminal.

Por Eder Rivas

Un ciudadano brasileño, identificado como John Wesley Velozo (25) fue detenido durante una operación efectuada por agentes de Interpol de Pedro Juan Caballero en una vivienda ubicada en el barrio San Roque, de la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay. Del poder del detenido se incautó un fusil tipo M4 calibre 5.56 semiautomático, una pistola calibre 9 mm, una mira telescópica, cargadores, municiones y dos equipos de radio, según detallaron desde la institución.

Los intervinientes informaron, además, que se incautó una cantidad mínima de marihuana picada y marihuana prensada, pero no determinaron con qué finalidad el ahora privado de libertad tenía en su poder el estupefaciente.

Jonh Wesley Silva Velozo (25), detenido en Capitán Bado.
John Wesley Silva Velozo (25), detenido en Capitán Bado.

Sería parte de un grupo criminal brasileño

La comisaria principal Carmen Cuéllar, jefa de Interpol en Pedro Juan Caballero, señaló que hay algunos indicios que hacen presumir que el ahora detenido podría pertenecer a algún grupo criminal.

“Estamos en plena tarea investigativa; se ven algunos tatuajes y símbolos que serían propios de una banda delictiva, pero vamos a esperar que los técnicos hagan su trabajo para llegar a una conclusión”, indicó la jefa policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuéllar manifestó, además, que inicialmente el detenido dijo ser Chalison Ferreira Da Silva, pero al chequear con sus pares brasileños se determinó preliminarmente, a través de fotografías, que se trata de John Wesley Silva Velozo, con antecedentes penales por tráfico de drogas y robo en su país, además de contar con prohibición de salir del territorio brasileño.

Lea más: Expulsan del país a brasileños detenidos en Capitán Bado

El mismo permanece recluido en una dependencia policial de Amambay, a la espera de una decisión de la justicia sobre su situación.