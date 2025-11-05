Preparan competencia de ciclismo en la Costanera de Encarnación

Consur Bike organiza la siguiente edición de la “Copa Encarnación”, una competencia de ciclismo que se desarrollará en la capital departamental. El circuito principal iniciará en el Centro Cívico Municipal y se extenderá por la Costanera República del Paraguay.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación, la Gobernación de Itapúa, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la Federación Paraguaya de Ciclismo (FPC).

El evento se desarrollará el próximo sábado 15 de noviembre, y los organizadores estiman que se presentarán corredores de todos los puntos del país.

La actividad cuenta con declaración de interés nacional, gubernamental y municipal, según destacaron los organizadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las categorías habilitadas: en masculino: Élite, Sub 23, Junior, Infantojuvenil, Jóvenes, Open, Máster A, Máster B, Máster C y Máster D. En femenino: Élite, Sub 23, Junior, Infantojuvenil, Jóvenes, Open, Máster A, Máster B y Máster C.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Renuevan arena de la Playa San José para la próxima temporada de verano

Todos los participantes contarán con medallas de reconocimiento, mientras que los ganadores recibirán premios de los patrocinadores. El circuito será de 10 kilómetros y se encuentra habilitada la última tanda de inscripción hasta el 13 de noviembre, con cupos limitados a 200 corredores. El costo es de G. 200.000.