Video: fuertes vientos y lluvia en Concepción

Los fuertes vientos generaron temor en muchas personas que estaban a orillas del río Paraguay, en la zona del distrito de Itacuá, en el departamento de Concepción. En las imágenes, supuestamente grabadas anoche, se puede ver cómo las embarcaciones se movían en el agua; incluso se escucha a un hombre decir que un bote se iba, al parecer llevado por la fuerza del viento y el agua hacia el medio del río.

También se ven truenos y lluvias. Momentos de gran tensión vivieron quienes estuvieron en la zona.

Lea más: Abundante lluvia, fuerte viento y granizos causan severos daños en San Pedro

Anoche también se reportaron lugares que quedaron sin el servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) luego del fuerte viento que azotó en distintos puntos de Concepción. En la comunidad rural de Lucero Cue, Arroyito, por ejemplo, desde anoche no cuentan con energía eléctrica, según los reportes.

Este miércoles, en todo el departamento de Concepción, se reportaron lluvias. Las precipitaciones inundaron calles y rutas.