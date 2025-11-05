Abundante lluvia, fuerte viento y granizos causan severos daños en San Pedro

En el departamento de San Pedro, los distritos más afectados son San Pedro de Ycuamandyyú, Nueva Germania y Santa Rosa del Aguaray, según los primeros reportes de las autoridades locales y policiales.

En Santa Rosa del Aguaray, el Hospital General quedó con su patio inundado, mientras que numerosas viviendas y calles permanecen bajo agua. Los caminos rurales se encuentran intransitables, complicando el acceso a comunidades vecinas.

En Nueva Germania, los oleros reportaron cuantiosas pérdidas debido al temporal, y el río Aguaraymí se desbordó, causando graves perjuicios a familias ribereñas y afectando caminos vecinales.

En San Pedro de Ycuamandyyú, la tormenta provocó la inundación de varias viviendas, dejando barrios bajo agua. Las calles, ya deterioradas, quedaron en condiciones críticas, mientras que en las zonas rurales se reportaron casas destechadas, pérdida de cultivos por el granizo y comunidades aisladas.

Además, gran parte de la población permanece sin energía eléctrica ni señal de telefonía celular, complicando las comunicaciones y las labores de emergencia.

Asistencia y evaluación de daños

Funcionarios municipales, la Gobernación de San Pedro y agentes de la Policía Nacional realizan recorridos para relevar los daños y asistir a las familias afectadas.

Se aguarda la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y evaluar la magnitud de los perjuicios causados por el temporal.

La jornada continúa inestable, con lluvias intermitentes y pronóstico de más precipitaciones en el norte del país.