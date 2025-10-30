​¡Medio Siglo de Vocación! La Primera Promoción de Profesores del IFD de San Juan Bautista celebrara 50 Años de Egreso

La primera promoción de profesores de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, denominada “Profesor Víctor Natalicio Vasconcellos”, del año 1975, celebrará el próximo sábado 8 de noviembre sus 50 años de egreso.

Nelly Meza, quien fue docente de la primera promoción, señaló que fue un grupo de excelentes alumnos y trabajadores, con quienes realizaron diversas actividades para poder ir equipando el IFD.

“Esta primera promoción era de 28 alumnos, pero excelentes estudiantes, ya que eran trabajadores y, junto con ellos, realizábamos diversas actividades para poder equipar el IFD. Y con esta celebración de los 50 años es darle valor a una institución tan importante —formadora de formadores— que existe dentro de la comunidad sanjuanina”, señaló.

La celebración de los 50 años de esta primera promoción arrancará con una misa en la Catedral de San Juan Bautista, a las 09:00, presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

Una vez culminada, se llevará a cabo la entrega de una placa recordatoria a la directora del IFD, así como también la entrega de medallas a los primeros docentes. El Instituto abrió sus puertas en 1974, bajo la dirección de la profesora Ladislaa Lile González.