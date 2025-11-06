Quejas por falta de medicamentos en IPS Nanawa

La humedad y otros problemas en la infraestructura del edificio son el panorama de entrada al llegar a la clínica Nanawa del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que se suma a la falta de medicamentos, entre otros.

Un vetusto asiento, o lo que alguna vez lo fue, está instalado frente a la entrada del hospital, donde los pacientes podrían esperar su turno de manera cómoda; sin embargo, no cuenta con posaderas. Es sólo un “esqueleto”.

Falta de medicamentos

La falta de medicamentos sigue siendo una constante en los hospitales del IPS, especialmente para pacientes crónicos, que son los más costosos.

Los estudios especializados son otro pendiente, ya que los turnos tardan uno, dos y hasta tres meses para que el asegurado pueda realizarse.

“Hace dos meses que espero por una ecografía. Me dicen que hay muchos pacientes y el problema no es sólo acá (Nanawa), es en la central, porque es un estudio neurológico. Averigüé en el privado y es muy costoso, no voy a poder pagar”, lamentó una paciente.

Otra paciente comentó que en el Hospital del IPS en Luque no cuentan con rampas ni ascensor, por lo que tiene que ir hasta la clínica Nanawa para consultar, ya que cuenta con una discapacidad para movilizarse.

“Nunca se termina el IPS de Luque, el que está cerca de mi casa y tengo que venir hasta acá. Retiro medicamentos, pero los más baratos, porque los más caros mi hijo tiene que comprar”, lamentó Margarita Jara.

Aseguran que sólo cuentan con los medicamentos básicos como ibuprofeno. “Enterogermina tengo que comprar porque no tienen. Hace rato que espero por un turno para oftalmología, pero no consigo”, manifestó otra asegurada.