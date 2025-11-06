Más de 40 gatos del ex Buen Pastor encontraron un nuevo hogar

El MJ, mediante el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, dio un reconocimiento a las activistas y colaboradores que formaron parte del proyecto “Felinos del Buen Pastor”, una iniciativa ya culminada con el rescate y reubicación de más de 40 gatos tras el cierre definitivo de la cárcel de mujeres “Casa del Buen Pastor”.

El proyecto se dio mediante articulación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia; la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal y representantes de la sociedad civil “comprometidos con el bienestar animal”, al igual que la cafetería “Coffee Cat”, representando al sector privado.

En total, 25 felinos fueron adoptados mediante la gestión de la cafetería y otros 16 encontraron nuevos hogares a través de adopciones particulares.

“Todos los animales fueron castrados, garantizando su bienestar y control poblacional. Este proyecto constituye un ejemplo de colaboración solidaria entre instituciones públicas, sociedad civil y sector privado, orientada a la promoción del bienestar animal, la educación ciudadana y la responsabilidad social compartida”, menciona la cartera estatal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El adiós al Buen Pastor: una historia de fe, castigo y reinserción