Vecinos de Trinidad exigen intervención por contaminación de frigoríficos

La comisión vecinal Virgen de Fátima II del barrio Trinidad de Asunción exigió, a través de una nota, la urgente intervención de la Junta Municipal, ante una grave denuncia que realizan por supuesta contaminación ambiental de dos frigoríficos que funcionan en la zona.

Según los vecinos, las empresas Frigomerc SA y Beef SA, que todavía operan en el lugar, emiten un alto grado de contaminación ambiental, “principalmente atmosférica”, mediante la emisión de olores intensos y persistentes, que afectan la calidad de vida de las personas que viven en los alrededores.

“Recurrimos a nuestros representantes electos para que levanten su voz contra el intento de cercenamiento de derechos constitucionales que se pretenden consumar”, indicaron los ciudadanos en una nota remitida a la Junta.

Denunciaron además que ambas firmas privadas promueven una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la ordenanza municipal 161/24 que “dispone el traslado programado de estas industrias en un lapso de tres años”.

Rechazaron acción de inconstitucionalidad

Los concejales trataron ayer el pedido de los vecinos de Trinidad en la sesión de la Junta Municipal de Asunción, en la que también eligieron a Arturo “Tuki” Almirón, colorado disidente, como nuevo titular de este órgano legislativo.

“La acción de inconstitucionalidad promovida por estas empresas realmente es atentatoria de la autonomía municipal, estos traslados fueron pautados, no es una acción que se toma de la noche a la mañana. Hace tiempo que la ciudad no puede soportar estas actividades industriales”, manifestó el edil Humberto Blasco (PLRA).

Otro concejal liberal, Augusto Wagner, planteó solicitar una audiencia ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia -que debe resolver sobre la acción presentada por los frigoríficos- de modo a analizar la problemática sobre este tipo de industrias en zonas urbanas. La propuesta fue aprobada por los ediles.