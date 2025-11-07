Desde San Pedro exportan madera para obras civiles en Uruguay

La producción local con destino internacional, opera en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, desde el taller ubicado en el barrio San Rafael, la carpintería logró enviar un primer lote de tirantes de kurupay, totalizando 45 mil pulgadas de madera de alta calidad, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y legales para la exportación.

“Estamos iniciando negocios con amigos uruguayos. Proveemos madera para construcciones civiles y cumplimos con todas las normas sanitarias y de exportación. Es un trabajo que realizamos de a poco, juntando piezas seleccionadas, con calidad de primera”, explicó Eduardo Vera, responsable del taller.

Generación de empleo y desarrollo local

El emprendimiento emplea a cinco trabajadores de forma permanente, y en momentos de alta demanda, incorpora más personal. “Estamos moviendo mucho trabajo localmente. Además de la madera para exportación, somos un taller de ramos generales: fabricamos muebles, cocinas y realizamos amoblamientos con acabado premium”, agregó Vera.

San Pedro gana espacio en el mercado exterior

El envío de madera procesada desde San Pedro representa un paso importante para la industria local, que busca posicionarse en el mercado internacional con productos elaborados dentro del país.

Aguardan que las autoridades locales apoyen la iniciativa privada como ejemplo de producción sostenible y generadora de empleo, en un contexto económico donde la diversificación de exportaciones se vuelve clave para el desarrollo del departamento.