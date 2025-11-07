Temporal y desborde del río Aguaraymí dejan severos daños en San Pedro

El río Aguaraymí se desbordó tras las intensas lluvias, inundando amplios sectores y afectando principalmente a los oleros que trabajan en la ribera del cauce hídrico. Los trabajadores reportaron pérdidas totales en sus hornos, materia prima y productos terminados, lo que representa un golpe económico para decenas de familias que dependen de esta actividad artesanal.

Daños generalizados en tres distritos

Los distritos más afectados por el temporal fueron San Pedro de Ycuamandyyú, Nueva Germania y Santa Rosa del Aguaray. En Santa Rosa del Aguaray, numerosas viviendas y calles quedaron bajo agua. Los caminos rurales permanecen intransitables, dificultando el acceso a comunidades vecinas.

En San Pedro de Ycuamandyyú, varias viviendas fueron inundadas y los barrios quedaron bajo agua. Las precarias calles urbanas y rurales quedaron prácticamente destruidas, mientras que en las comunidades rurales se reportaron casas destechadas y cultivos dañados por el granizo.

Funcionarios municipales, la Gobernación de San Pedro y agentes de la Policía Nacional, siguen con el relevamiento de daños y escasa asistencia a las familias afectadas. Se aguarda la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para coordinar la entrega de ayuda humanitaria, además de evaluar la magnitud de los perjuicios ocasionados por el fenómeno climático.

