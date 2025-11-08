Carapeguá: un hombre agrede a su pareja, muerde a un policía, incendia su vehículo y daña la patrullera

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 23:00 en la jurisdicción de la Comisaría 1ra. de Paraguarí. El vehículo involucrado, un BMW modelo 525, color negro, chapa N° AAHX 391 Py, guiado por Jorge Daniel Bogarín Gómez, paraguayo, soltero, de 43 años, domiciliado en Capiatá, quien cuenta con antecedentes por violencia familiar (año 2025) y quedó detenido.

Acompañaba al hombre la víctima de agresión Lorena Magalí Torres Olmedo, paraguaya, de 29 años, domiciliada en Campo Grande, Asunción.

El procedimiento se inició tras una llamada telefónica de un empleado de la estación de servicios Petropar “Redondo” de este municipio, que alertó sobre un supuesto hecho de violencia contra la mujer dentro del vehículo.

Una patrulla de la Comisaría 5ta. de Carapeguá, al mando del suboficial primero, Rosmell Avalos, a bordo de la móvil Para 51, acudió al lugar. Al notar la presencia policial, el conductor del automóvil emprendió la fuga por la ruta PY01 con dirección a Paraguarí. Tras una persecución, los agentes lograron interceptarlo a la altura del kilómetro 76 de la ruta PY01, momento en que el vehículo comenzó a incendiarse.

Durante el procedimiento, el conductor opuso resistencia y se negó a identificarse, llegando a morder en el brazo izquierdo al oficial ayudante Eduardo Daniel Riquelme Martínez, de 28 años, del Departamento de Investigaciones de Paraguarí.

Una vez reducido y trasladado en la patrullera, el aprehendido rompió la ventanilla trasera (lado acompañante) del móvil con una patada. El vehículo policial resultó con daños materiales. Para mantener el móvil operativo, los efectivos cubrieron con plástico negro la ventanilla rota por el detenido.

Los Bomberos Voluntarios de Paraguarí acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego sin mayores consecuencias. La mujer fue derivada al Hospital Distrital de Carapeguá para su atención médica.

El test de alcoholemia practicado a Bogarín arrojó 0,561 mg/L de alcohol en aire expirado. El caso fue comunicado al Agente Fiscal de Turno de Carapeguá, Abog. Alcides Espínola, quien dispuso que el aprehendido permanezca recluido en la Comisaría local.

Las autoridades policiales informaron que el hecho será comunicado al Ministerio Público para la apertura de la causa correspondiente por lesión a un agente policial, daño a bienes del Estado, resistencia y violencia familiar.