Aprueban nuevo endeudamiento de G. 3.030 millones para pagar salarios y aguinaldos de funcionarios municpales de Coronel Oviedo

La moción fue promovida por el concejal liberal Armando Riveros, compadre del intendente Marcos Benítez. De los doce concejales, solo el edil Elvio Castro (ANR-HC) se abstuvo de acompañar la aprobación del millonario préstamo. De la misma forma, la concejala liberal Rossana Bogado pidió permiso para abandonar la Junta antes de que la solicitud sea analizada y aprobada sobre tabla.

El crédito de G. 3.030 millones será solicitado al Banco Continental, entidad que habitualmente brinda los préstamos requeridos por la Municipalidad local.

La Municipalidad de Coronel Oviedo cuenta con un presupuesto anual de G. 31.000 millones, de los cuales unos G. 21.000 millones corresponden a ingresos genuinos, con los cuales se pretende pagar el crédito solicitado al Banco Continental.

El intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez (ANR-HC), explicó que por tercer año consecutivo solicita un financiamiento temporal de caja a través de un préstamo de una entidad financiera local. Aseguró que la Carta Orgánica Municipal establece que los municipios pueden acceder a créditos bancarios para ajustar su presupuesto, pero que deben ser pagados íntegramente dentro del próximo año. Indicó que los ingresos tributarios suelen disminuir a finales del año, lo que dificulta cubrir todos los gastos administrativos de la institución.

Añadió que el dinero será utilizado para el pago de salarios y a proveedores, a fin de continuar con la operatividad de la entidad municipal.

Es importante mencionar que la Municipalidad de Coronel Oviedo destina mensualmente unos G. 1.000 millones en salarios para aproximadamente 250 funcionarios y concejales.

La Ley Nº 3966/Orgánica Municipal prohíbe acceder a créditos para gastos corrientes. En el Artículo 175 - Acceso al Crédito, se establece que “Las municipalidades podrán acceder al crédito público y privado, nacional e internacional con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley”.

Sin embargo, el Artículo 197 - Del Sistema de Crédito y Deuda Pública señala que “Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad o emergencia, reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”.

Pese a ello, la Municipalidad estaría utilizando parte del dinero para gastos corrientes, como el pago de salarios y aguinaldos de unos 250 funcionarios municipales de Coronel Oviedo.