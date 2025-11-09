Teletón 2025 alcanzó su meta y seguirá brindando atención a niños de todo el país

La meta la maratón de Teletón 2025 era de poco más de G. 15.743 millones. Sin embargo, se logró recaudar G. 15.785.257.123, según se reveló a las 00:40 de este domingo, en medio de la inmensa emoción de todos los trabajadores y las familias presentes en la transmisión.

Durante más de 28 horas de transmisión, país entero se unió en una gran muestra de empatía, esperanza y compromiso. Más de 20.000 voluntarios salieron a las calles con sus alcancías para sumarse a la colecta y aportar a la causa.

Además, se escucharon emotivas historias de vida de muchas familias usuarias de los servicios gratuitos de la fundación.

Compromiso renovado de Teletón

“Gracias por la confianza, vamos a seguir atendiendo a todas las familias, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a seguir capacitando a todos los profesionales de Teletón para seguir brindando la mejor atención”, expresó el director ejecutivo de la fundación, Víctor Hugo Ibarrola.

Los directivos de Teletón destacaron el inmenso trabajo de todos los voluntarios y trabajadores de la fundación. Agradecieron los pequeños y grandes aportes de la ciudadanía paraguaya y destacaron además las donaciones de los compatriotas que viven en el exterior.

“Este logro es de todo Paraguay”, expresó emocionado, Vicente Scavone, presidente del Consejo Directivo.

Los fondos recaudados permitirán sostener el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) ubicados en Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú, donde cientos de niños y niñas reciben atención integral de manera gratuita.

Más de 1.930 familias de los 17 departamentos y la capital dependen del trabajo que realiza la fundación, que cada año renueva su compromiso gracias al apoyo de la ciudadanía.