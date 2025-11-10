Alerta sanitaria: Dinavisa recomienda no consumir una marca de azúcar por adulterar etiquetado

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informó sobre la identificación y denuncia ante el Ministerio Público de la comercialización de un producto sin registro sanitario y con etiquetado ilegítimo, denominado “Azúcar Blanca Granulada”, bajo el nombre comercial “Azúcar Pereira”.

De acuerdo con el comunicado oficial, el producto se ofrece en el mercado con datos falsos en la etiqueta, donde se detallan los números R.E. 01751 y R.S.P.A. 043762, y un supuesto fraccionamiento en Pedro Sardi casi Curupay, San Lorenzo.

Sin embargo, tanto el Registro de Establecimiento (R.E.) como el Registro Sanitario de Producto Alimenticio (R.S.P.A.) no corresponden al mismo, lo que confirma su irregularidad.

Riesgos para la salud

La Dinavisa advirtió a la ciudadanía que se abstenga de adquirir o consumir el producto “Azúcar Pereira”, ya que se desconoce su composición real y las condiciones higiénico-sanitarias bajo las cuales fue elaborado.

El consumo de productos sin registro podría implicar riesgos graves para la salud, debido a la posible presencia de sustancias contaminantes o adulteraciones.

Verificación y denuncias

La institución insta a los consumidores a verificar siempre los registros sanitarios de los alimentos antes de comprarlos, consultando directamente en fuentes oficiales.

Los registros otorgados por la DINAVISA pueden consultarse en el sitio web: https://dinavisa.gov.py

La Dirección General de Regulación de Alimentos y Productos Afines recordó además que la colaboración ciudadana es clave para detectar irregularidades y denunciar la venta de productos ilegales o sin registro sanitario.

Las denuncias pueden realizarse a través de las siguientes vías: