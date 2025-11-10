Bomberos de Villarrica fueron agredidos por una mujer mientras intentaban auxiliarla

Cuatro integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villarrica fueron agredidos anoche por una mujer a la que intentaban asistir tras un llamado de emergencia.

El capitán Enrique Martínez, jefe del servicio, explicó que la dotación acudió al lugar, en el barrio Tuyutimí de la ciudad, luego de recibir una alerta sobre una mujer supuestamente inconsciente y con signos de sangrado. Al llegar, constataron que la persona se encontraba consciente, pero alterada y con una actitud agresiva.

“Nos informaron que momentos antes la policía también había intentado intervenir y que la mujer reaccionó de manera violenta. No podemos confirmar si estaba bajo efectos de alguna sustancia, pero su comportamiento era agresivo”, señaló Martínez.

El oficial relató que, mientras realizaba una comunicación con la comisaría para solicitar apoyo, la mujer se levantó repentinamente e intentó agredir a una voluntaria. “En ese momento, otro compañero intervino para contenerla y decidimos abortar el procedimiento, priorizando la seguridad del personal”, indicó.

Según Martínez, los bomberos optaron por retirarse del lugar ante el riesgo de un enfrentamiento, ya que la situación podría derivar en malentendidos. “Era un escenario muy delicado; de ser quienes asistíamos, podríamos pasar a ser los supuestos agresores”, explicó.

Tras la interrupción del auxilio, la mujer se introdujo debajo de la ambulancia, impidiendo el movimiento del vehículo. “Le advertí al conductor que no se moviera porque ella estaba debajo. Volvimos a llamar a la comisaría para pedir apoyo, porque no podíamos salir sin ponerla en riesgo”, relató el capitán.

Poco después, la mujer salió de debajo del móvil y comenzó a golpear el vehículo, intentando romper los vidrios. Los bomberos permanecieron en el sitio durante varios minutos hasta que un vecino intervino y logró contenerla, permitiendo que los voluntarios se retiraran del lugar sin mayores incidentes.

“No hubo lesiones graves ni daños materiales significativos, pero fue una situación de mucha tensión. Los vecinos incluso nos pedían que la trasladáramos, sin entender que la prioridad en ese momento era nuestra seguridad”, sostuvo Martínez.

El capitán agregó que el episodio duró aproximadamente media hora, aunque los videos que circularon en redes sociales solo muestran una parte de lo ocurrido. “En las imágenes no se escucha el audio, los gritos ni los golpes. Fue una escena bastante caótica”, afirmó.

Martínez destacó la reacción profesional de los voluntarios, quienes —dijo— mantuvieron la calma y siguieron el protocolo de seguridad. “Nuestros bomberos actuaron con serenidad. Cualquier otra persona pudo haber reaccionado de otra forma ante la agresión”, subrayó.

La intervención fue comunicada posteriormente a la Comisaría 5ta - Ybaroty, que se encargó de continuar con las diligencias. Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue confirmada.