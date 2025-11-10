Compatriotas residentes en España entregan más de G. 53 millones a los Bomberos de Carapeguá

En su sexta edición consecutiva, la Asociación Japyke Paraguay de España logró reunir durante la colecta solidaria la suma de G. 53.050.772, monto que ya fue transferido íntegramente a la cuenta institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá, según confirmó la presidenta de la compañía bomberil, brigadier Marta Miranda.

La entrega simbólica del aporte fue realizada en este municipio por César Centurión, hermano de Brunilda Centurión, una de las integrantes de la asociación en España. Ambos son oriundos de la compañía Beniloma, distrito de Carapeguá.

La presidenta del Cuerpo de Bomberos, Miranda, señaló que “este aporte representa un gran compromiso que debemos honrar. Nos ayuda a oxigenar la situación económica de la institución”, indicó.

Comentó que la institución se sostiene gracias al apoyo de socios protectores, colectas y actividades comunitarias.

Bomberos de Carapeguá sin apoyo del Estado ni de la Municipalidad

Miranda indignada, manifestó que hace un año el Cuerpo de Bomberos de este distrito no percibe recursos del Estado y que desde hace dos años la Municipalidad local tampoco les transfiere fondos. Señaló que la institución se mantiene gracias al apoyo de socios protectores, colectas y actividades comunitarias, mediante las cuales logran adquirir alimentos, insumos de limpieza y materiales de primeros auxilios.

Por otro lado, la titular del cuerpo bomberil de este municipio, manifestó que la asistencia económica recibida será destinada a tres prioridades básicas previamente acordadas con la asociación: la adquisición de botas de protección para el personal operativo, la compra de un extractor de fluidos corporales para el móvil de trauma y la construcción del portón frontal del cuartel, obra que hasta el momento no habían podido realizar por falta de recursos.

Valoró la ayuda recibida desde Madrid, España, y destacó que “esta ayuda es un gesto enorme de nuestros compatriotas en el exterior. Nos permite continuar prestando servicio a la comunidad y mantener en condiciones los móviles, equipos y el cuartel”.

Miranda señaló que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá cuenta actualmente con 113 integrantes, de los cuales 55 son bomberos activos que están en permanente guardia, y otros ocho jóvenes se encuentran en formación para incorporarse al cuerpo bomberil.

Por su parte, durante la entrega simbólica, César Centurión destacó que los paraguayos residentes en Madrid hicieron “un esfuerzo más para apoyar a los bomberos”, reconociendo la labor sacrificada y voluntaria que realizan a favor de la ciudadanía.