Pobladores de Yataity del Norte llegan hasta el Ministerio para reclamar nuevo retraso en obras del Hospital básico

Integrantes de la Coordinadora Yataity Solidario llegaron, nuevamente, hasta la capital, para reclamar ante el Ministerio de Salud porque las obras del Hospital básico se paralizaron hace una semana por una supuesta deuda del Ministerio con la contratista.

La construcción comenzó en el año 2022, pero sigue funcionando como un puesto de salud por la falta de equipamientos y de espacio físico para atender mejor a los pacientes.

“Seis años de lucha ya tenemos y hace cuatro años que arrancaron los trabajos de construcción del Hospital. El presupuesto es de 21 mil millones de guaraníes, en los que ya entra la contratación de personal y equipamiento completo, pero hasta ahora el Hospital no está terminado”, explicó Teodora Aguilar, de la Coordinadora Yataity Solidario.

La actual empresa encargada de la terminación del edificio es la firma constructora JL y Compañía S.A., representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia. Antes de la adjudicación de esta contratista, los trabajos ya fueron adjudicados a dos empresas, entre ellas el Consorcio del Norte, representado por Ricardo de Jesús Arévalo González, y una constructora unipersonal a cargo del Ing. Julio Galiano Morán.

“Esta última empresa, que está trabajando desde hace un año, se comprometió que en seis meses iba a terminar todo. Pero nuevamente la obra se encuentra paralizada y es por eso que venimos nuevamente a reclamar esta situación”, comentó Teodora Aguilar.

En cuanto al retraso, señaló que la constructora les manifestó que el Ministerio tiene una deuda con ellos y por eso es que no avanzan con la obra. “Esto queremos saber si es verdad y por eso vinimos hasta acá. La última vez que vinimos se hizo un pago de 5.050 millones de guaraníes y ahora manifiestan que nuevamente hay otro atraso en el pago”.

Para finalizar, la representante de la Coordinadora Yataity Solidario señaló que aún falta la terminación de los techos, el tendido eléctrico y poner a funcionar el pozo artesiano. “Esto en un mes se puede finalizar si se soluciona esta situación”.