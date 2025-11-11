Caso Sanabria Vierci: a un año del accidente, familiares de víctimas siguen esperando justicia

A un año del trágico accidente ocasionado por Eugenio Mauro Sanabria Vierci en la ruta Luque San Bernardino, donde el hombre dio positivo al alcotest y en el hecho fallecieron cuatro personas, la justicia sigue sin avanzar, según el reclamo de los familiares de los fallecidos.

Por el violento impacto, tres ocupantes de un vehículo Kia, color rojo, perdieron la vida. Se trata de Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; Kristin María Blumenröther, de 40 años, de nacionalidad alemana; y Philipe Jacquet Valdez, de 2 años, también de nacionalidad alemana. Una pequeña, hija de la pareja, sobrevivió e irá a Alemania junto con sus abuelos maternos.

Sanabria Vierci fue acusado por los delitos de homicidio culposo y exposición al peligro de tránsito terrestre.

Enrique Jacquet, hermano de Darío, lamenta la falta de avances en el proceso penal, ya que actualmente la causa está parada.

“Hay circunstancias que ya no van a recuperarse. Ya no hay vuelta atrás para mi hermano, mi cuñada y mi sobrino que perdieron la vida. Pero acá la justicia no sirve ni para ese bálsamo de saber que por lo menos se castiga a la persona que cometió el hecho”, expresó.

Luego añadió: “Se siente que se le da privilegios a la persona que causó la muerte de toda tu familia. La justicia lo único que hace es hacerte pasar mal en un proceso, donde perdiste a una parte de tu familia”.

Luego del accidente, Sanabria Vierci fue beneficiado con el traslado a la Agrupación Especializada y posteriormente con el arresto domiciliario.

“A todas esas cuestiones hay que sumarle la falta de resolución de una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la demora para llevar a cabo la audiencia preliminar”, remarcó.

“Solo nos queda esperar que se haga justicia, aunque en la Corte ahora está todo parado y por lo que vemos, parece que va a demorar un tiempo todavía”, finalizó.