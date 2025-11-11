Inamovilidad: buscan derogar Ley para que ministros de la Corte “no pierdan su tiempo”

Tras cuatro años de estar cajoneado el “Proyecto de ley “que deroga el artículo 19 de la Ley N° 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia”, la Cámara Baja “descongeló” y se encontraba en el orden del día de la sesión de este martes, que quedó sin quórum.

El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño señaló que se pretende derogar el mencionado proyecto “para que los ministros de la Corte no pierdan su tiempo presentando acciones de inconstitucionalidad, porque la suerte estará echada”.

Agregó que la ley dispone el cumplimiento del periodo para el cual fueron designados. “Dice: seguirán sus funciones hasta sea confirmado y designado su sustituto”.

Resaltó que él presentó el proyecto en el periodo pasado, para derogar el artículo y que “de una vez por todas también se cumpla lo que la Constitución dice en el artículo 261, que establece que los ministros de la Corte sólo podrán ser removidos por juicio político y durarán en sus funciones hasta la edad de los 75 años”.

Artículo 19 de la Ley N° 609/95

El artículo 19 de la Ley N° 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, fue un punto de controversia y objeto de modificación por la Ley N° 3181/2007. El contenido original del artículo 19 se refería al período de designación de los ministros.

Esta parte del artículo fue objeto de acciones de inconstitucionalidad porque limitaba el período para el cual habrían sido designados los ministros.

Debido a estas controversias, el artículo fue modificado posteriormente. El texto exacto y vigente en su momento original ya no es el que rige, sino el de su modificación.

El texto de la Ley N° 3181/2007, que modifica el artículo 19 de la Ley N° 609/95, establece las disposiciones actuales sobre la permanencia en el cargo de los ministros de la Corte Suprema, adecuándolos a la Constitución Nacional.