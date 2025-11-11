Nacionales
11 de noviembre de 2025 - 10:37

Mafia de los pagarés: recusación trunca audiencia preliminar

La audiencia preliminar para la jueza de Paz de La Encarnación Analia Cibils en el caso mafia de los pagarés prevista para hoy, se suspendió por tiempo indefinido.
La defensa de la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analia Cibils recusó al juez Rodrigo Estigarribia y con eso logró aplazar la audiencia preliminar en el caso “mafia de los pagarés”. Hay otros 16 acusados por el caso.

Por ABC Color

El inicio de la audiencia preliminar para estudiar la acusación presentada en contra de la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analia Cibils y otros acusados en el caso mafia de los pagarés, estaba prevista para las 08:00 de hoy, ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2.

Sin embargo, la suspendida jueza de Paz recusó al magistrado Rodrigo Estigarribia por supuesta parcialidad manifiesta, situación a que obligó a suspender la audiencia por tiempo indefinido.

Ahora el juez Estigarribia debe elaborar un informe para contestar la recusación y elevar el caso a un Tribunal de Apelación, que resolverá si da curso al recurso o lo confirma en el caso.

El salón auditorio del Palacio de Justicia fue el lugar elegido para realizar la audiencia preliminar en el caso mafia de los pagarés.
La recusación que suspendió la audiencia preliminar

La defensa alega supuesta violación a las garantías procesales y constitucionales, por la decisión del magistrado en realizar la audiencia preliminar, pese a estar pendiente de resolución una apelación general.

“Veo a un magistrado sesgado que antes que un proceso jurídico le interesa la progresión de este, y llevar a tambor batiente sin importar las garantías y el ser humano que se encuentra aquí” señaló el abogado Andrés Álvarez, defensor de Cibils.

Los acusados en el caso mafia de los pagarés

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero acusaron a Cibils por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

La jueza de paz de La Encarnación Analía Cibils, suspendida y acusada, junto con otras personas más que están procesadas en el caso.
En esta causa también han sido acusados los actuarios Martina Elsa Rivela Santacruz y Ricardo Ramón Cuevas, el ujier Arturo Javier Ayala Franco y los oficiales de justicia Melissa Analía Talavera Bogado, Alicia Irene Ferreira Melgarejo, Fernando Iván Reyes Pérez, Stella Solans Lezcano Colmán y Héctor Manuel Noguera Florentín.

La nómina de acusados sigue con Jorge René Montiel Montiel, Angel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Rocio Aranda Benitez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Nuñez Cáceres, Gabriela Maria Vespa Centurión y Diana Belén Molinas Macchi.