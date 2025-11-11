Titular de la Unión Nacional de Jubilados asegura que no los van a callar

Este martes, el titular de la Unión Nacional de Jubilados, Pedro Halley, comentó que ha recibido una notificación para que se retracte de unas declaraciones realizadas en contra del director del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, sobre publicaciones periodísticas que salieron en varios medios.

Además, denunciaron que les quieren desalojar al gremio de la casa donde están y que pertenece al IPS, luego de que en varias ocasiones ya hayan solicitado el arrendamiento de la misma.

“La Unión Nacional de Jubilados funciona acá desde el 2021. Pero, cuando nos constituimos como personería jurídica, fue en junio del 2023. Estatutariamente, serían tres años los que estamos”, comentó Halley.

Seguido dejó en claro: “Pero la cuestión importante no es dónde está la Unión, porque podemos estar en la calle, dentro de una carpa frente al Instituto o en una casa donde estamos viendo. Lo importante es la actitud que tiene la Unión Nacional respecto al IPS, su corrupción, y respecto al gobierno nacional y su corrupción”.

“Hace años que venimos solicitando arrendar este lugar. Acá estamos bien, atendemos a los jubilados. Le llevamos dos notas ya, en junio y julio de este año y formalizamos el pedido para alquilar, pero no nos hacen caso”, sostuvo.

Ante la consulta sobre el motivo de estos ataques, indicó que es porque no tienen techo de vidrio ni tienen miedo de nadie. “Somos el único grupo social que decimos las cosas como son”, dijo.

“Lo que molesta de la intimación notarial es que nos quieran hacer callar. Que no digamos más nada contra el presidente, el vicepresidente ni la comisión directiva. Ni Stroessner no fue tan caradura para ordenar a un grupo social, que trabaja por el bien común, que se calle. No nos van a hacer callar nunca”, remarcó.

Para finalizar, el titular de la Unión Nacional de Jubilados dejó en claro que esta es una persecución política. “Pero no viene de Brítez (titular de IPS), viene del gobierno nacional, que no quiere una voz disonante, una voz que no se calla nunca, como es la voz de los jubilados”.