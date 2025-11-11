Tres detenidos durante dos allanamientos antidrogas en Pedro Juan Caballero

Según detalló el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, los intervinientes incautaron poco más de un kilo de cocaína, una pequeña cantidad de marihuana, además de armas de fuego, como un subfusil calibre 9 mm de fabricación casera, un arma de fuego calibre 22 de fabricación casera, una motocicleta y un automóvil. El subcomisario Luis Gamarra, jefe antidrogas de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, valoró como importante el operativo desplegado en la lucha contra el microtráfico en la zona.

Detenidos serían parte de un eslabón importante del tráfico de drogas en la zona

Los detenidos fueron identificados como Marcos Ramón Rodríguez Valiente, de 23 años; Elisandro Fernando Florenciañez, de 27 años; y Kelvin David Chamorro Laki. Los procedimientos fueron efectuados por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, bajo el mando del subcomisario Luis Gamarra. Por el Ministerio Público, el operativo estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales.

Según datos brindados por los antidrogas, basados en tareas de inteligencia, los detenidos Rodríguez y Florenciañez serían proveedores del estupefaciente, es decir, los encargados de abastecer las denominadas “bocas de fumo”, que son los centros de expendio de droga al menudeo.

Ambos procedimientos se llevaron a cabo en el barrio San Juan Neuman de Pedro Juan Caballero. Los privados de libertad quedaron en una sede policial y serán imputados por la fiscalía el miércoles, según adelantaron desde la institución.