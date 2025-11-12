Caos vehicular en zona Cuatro Mojones: unos tres kilómetros de fila sobre Acceso Sur

Los vehículos que intentan ingresar a la capital del país se encuentran varados sobre Acceso Sur en zona de Cuatro Mojones, donde un camión de gran porte cierra el paso. Habría sufrido un desperfecto mecánico.

Los primeros datos indican que el conductor del camión realizaba una maniobra, pero sufrió un desperfecto mecánico antes de finalizar.

Quedó atravesado sobre la ruta Acceso Sur, generando un gran caos vehicular. La fila se extendería hasta la rotonda de Tres Bocas, aproximadamente.

El lugar es un importante cruce entre las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y Villa Elisa.

