En Villa Florida, se prepara un árbol navideño de crochet denominado “Tejiendo por un sueño”

“Tejiendo por un sueño” es un proyecto que fue presentado hace ocho meses para la realización de un gigantesco árbol navideño, totalmente de crochet, que sería elaborado por un grupo de mujeres de la ciudad de Villa Florida, Misiones.

Dicho proyecto fue aceptado por las damas amantes de este trabajo. La estructura tendrá 10 metros de altura y 12 metros de diámetro y cuenta con el apoyo de las autoridades locales, el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, empresas privadas y trabajadores herreros quienes ayudarán a montar la estructura metálica.

“Estamos elaborando un árbol navideño de crochet con un grupo de mujeres florideñas. Este trabajo lo iniciamos en marzo y lo fuimos haciendo por partes, las cuales se llaman grannys de crochet, y después las vamos uniendo una a una para darle forma al árbol mediante una estructura metálica”, indicó la coordinadora Teresita Fernández.

La propuesta busca ser una expresión original que resalte el arte local y la fuerza del trabajo colectivo. A través de esta iniciativa se pretende avivar el espíritu comunitario y rendir homenaje al talento y la creatividad de las artesanas florideñas, cuyas manos tejen no solo hilos, sino también historias y esperanzas compartidas con el espíritu navideño que ya está a flor de piel.

Fernández mencionó que ninguna persona se negó a ser parte del proyecto, tanto tejiendo como colaborando para obtener los insumos y dejar una marca única en Villa Florida.

“Si no me equivoco, un árbol de crochet es la primera vez que se está realizando en Paraguay y con esto nosotras queremos dejar una marca registrada en Villa Florida. De este proyecto están participando 26 mujeres que, desde marzo, están tejiendo todos los días. El montaje final para su exhibición al público en general sería el 19 de diciembre en la ciclovía local”, concluyó Fernández.