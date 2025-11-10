Encienden árbol navideño gigante en Bella Vista, Itapúa

La noche del domingo se encendió uno de los atractivos turísticos más importantes de la temporada de fin de año en la departamento de Itapúa. Fue considerado el árbol de Navidad más grande del Paraguay durante varios años consecutivos, hasta que en 2024 se construyó uno más elevado en Ayolas.

La estructura metálica alcanza, por primera vez, los 17,5 metros. Cada año es montada por la empresa agroindustrial Oleaginosa Raatz como un presente para decorar la ciudad de Bella Vista, en Itapúa.

El evento de encendido convocó a cientos de personas que presenciaron el espectáculo, acompañado de fuegos artificiales que brindaron un ambiente navideño que se adueña de la zona.

La estructura cuenta con 29.400 focos de guirnalda y 257 focos redondos que iluminan el pastizal ubicado sobre la colectora de la ruta PY06, en la intersección con la calle José Félix Estigarribia.

Según los empresarios responsables, el árbol representa la unidad, la solidaridad y la fuerza del trabajo conjunto, características que definen a la comunidad.

La ciudad de Bella Vista

Bella Vista es una ciudad fundada por inmigrantes alemanes en 1918, resultado de una colonización privada impulsada por Joseph Bohn y Erdmann Fischer. Junto con los distritos de Hohenau y Obligado, Bella Vista conforma las llamadas “Colonias Unidas”, pues comparten un origen común y fueron fundadas con pocos años de diferencia por colonos que incluso tenían lazos familiares.

El 12 de octubre pasado celebró su aniversario número 107. Es considerada también la “capital nacional de la yerba mate”. Se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Encarnación, sobre la ruta PY06.