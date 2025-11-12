Obras en Costanera Norte afectan el tránsito: piden precaución y paciencia

La Municipalidad de Asunción recordó que las obras en la avenida Costanera Norte afectan la circulación vehicular en el carril de salida de la capital, por lo que recomienda a los conductores transitar con precaución y optar por vías alternativas durante los próximos días.

Desde el lunes 10 de noviembre, se encuentra cerrado parcialmente un carril debido a los trabajos de “Conexión subterránea de líneas de alta tensión”, ejecutados de forma conjunta por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las tareas forman parte del proyecto de modernización del sistema eléctrico y contemplan la readecuación de cables al paisaje urbano. Según el calendario previsto, la intervención tendrá una duración aproximada de 30 días.

Horarios de cierre

Cierre total del carril de salida: de 20:00 a 5:00.

Cierre parcial (media calzada): de 5:00 a 20:00.

Según la promesa, durante los horarios de mayor circulación, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estarán presentes para orientar a los automovilistas y evitar demoras.

Rutas alternativas recomendadas

La Dirección de Tránsito sugiere utilizar otras arterias para la salida de Asunción, entre ellas:

Avenida Artigas

Avenida General Santos

Avenida Primer Presidente

El municipio recuerda a los conductores la importancia de respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito, a fin de garantizar la seguridad vial y reducir la congestión en la zona.