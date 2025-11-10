Costanera estará cerrada por 30 días: instan a utilizar calles alternativas

Desde el municipio de la capital recomiendan la utilización de vías alternativas, como: Avenida Artigas, General Santos o Primer Presidente, para evitar demoras, teniendo en cuenta la disposición de cierre del carril de salida de la Costanera, dentro del marco del proyecto de modernización del sistema eléctrico, que incluye la readecuación de cables al paisaje.

Cierre total del carril de salida 20:00 a 5:00.

Cierre de media calzada del carril de salida de 5:00 a 20:00.

El inspector Manuel Gamarra de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, explicó que la interconexión subterránea arrancaría desde Costanera y General Santos, a cargo de la ANDE y del MOPC.

Lea más: Cerrarán parte de la Costanera de Asunción por un mes desde este lunes

“El trabajo consistirá en la excavación sobre la avenida Costanera y Serafina Dávalos con dirección al Puente Héroes del Chaco”, especificó el inspector Luis Galeano.

La PMT realizará cobertura permanente en los puntos críticos: avenida Artigas y avenida General Santos, donde no se permitirá el ingreso de vehículos hacia el puente Héroes del Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Vamos a tener un filtro para los pobladores de la Costanera, especialmente en las casitas de colores”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El segundo punto crítico que estará bloqueado es avenida General Santos y José Asunción Flores, donde no se va a tener salida hacia el puente Héroes del Chaco, tendrán que hacerlo por la avenida Artigas.

Para salir del microcentro hacia la avenida España, recomiendan utilizar la avenida Artigas.