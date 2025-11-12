Obras en la ruta PY02: aplicarán desvíos este domingo en Ypacaraí

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), anunció que este domingo se realizarán desvíos en Ypacaraí por obras en la ruta PY02 desde las 06:00 hasta las 18:00, entre los kilómetros 39,6 y 47.

Mientras duren los trabajos, en el sentido Asunción - Ciudad del Este, los vehículos serán desviados desde el centro de Ypacaraí por la calle Mariscal López hacia Pirayú, continuando por el ramal Pirayú–Azcurra.

En sentido contrario, los vehículos livianos podrán circular por las rutas Caacupé–Atyrá y Cabañas–Ypacaraí, mientras que los vehículos pesados deberán hacerlo por el camino Pedrozo–Pirayú (lado norte), siguiendo hacia San Bernardino hasta reincorporarse a la PY02.

Obras adicionales de la ruta PY02

Estos trabajos forman parte del proyecto que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el cruce Pedrozo, donde se construyen un paso superior vehicular y una pasarela peatonal inclusiva.

Ambas infraestructuras beneficiarán a unas 56.000 personas y buscan mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes en este punto de alto flujo vehicular.

Las obras forman parte del paquete de Obras Adicionales de la ruta PY02, bajo la Adenda N.º 5 del contrato PPP 01/2017, a cargo de la concesionaria Rutas del Este S.A. Además del paso superior de Pedrozo, el plan incluye la construcción de un viaducto en Costa Pucú, entre otras intervenciones que optimizan la conectividad del tramo central.

Recomendaciones

Durante el operativo se contará con personal banderillero, apoyo de la Patrulla Caminera y señalización completa para guiar a los conductores, aseguran.

El MOPC insta a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación, respetar las indicaciones del personal y circular con precaución en los tramos alternativos.