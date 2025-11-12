Con nula transparencia, avanza cuestionada obra: Peña verifica duplicación de ruta D025

Esta mañana, el presidente Santiago Peña visita la zona de obras de la Ruta D025, junto con la ministra Claudia Centurión. Según datos del Ministerio de Obras Públicas, la duplicación de esta vía, que unirá el Acceso Norte con el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, continúa avanzando con trabajos simultáneos en cinco frentes.

Esta obra es considerada “estratégica” para descongestionar el tránsito. Sin embargo, hasta el momento se desconocen detalles del trazado o siquiera del proceso de licitación. El proyecto fue impulsado por el MOPC, pero la cartera no se encargó de licitar los trabajos.

A pesar de la magnitud y el impacto de la intervención, la obra es blanco de cuestionamientos por la falta de transparencia en el proceso de adjudicación a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), al parecer, solo para evadir los controles de la ley N° 7021 de Contrataciones Públicas. Los llamados de dicha entidad no se rigen por las normativas del país.

Resultó adjudicado a la empresa CDD Construcciones SA, representada por César Delgado y conocida por ser beneficiada en numerosos proyectos gubernamentales, entre ellos el Corredor Bioceánico y el Puente Chaco’i.

El proyecto en general cuenta con una inversión total de G. 167.063.677.052. El plazo de ejecución es de 24 meses: 4 para el diseño final de ingeniería y 21 para la construcción. La supervisión técnica está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

¿Cómo solucionarán el congestionamiento en la ruta D025?

Según difundieron, también se prevén obras como el Corredor Vial Las Residentas y la autopista elevada en Luque. Sin embargo, no se dieron a conocer planos ni detalles que permitan conocer el trazado total de las obras.

La inversión para este tramo puntual de la D025 es de G. 167.063.677.052.

Según señalaron, se deben implementar “soluciones para intersecciones complejas”, como un nuevo puente sobre el arroyo Itay, sistemas de drenaje, una ciclovía, veredas y paradas de buses.

No se sabe cómo será la conexión de la ruta con las calles América y Bernardino Caballero, por ejemplo, que son cruciales si lo que se busca es descongestionar el tránsito en la zona. No se sabe si prevén rotondas, pasos a desnivel o semáforos.