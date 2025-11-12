Policía anuncia que se reforzará la seguridad en San Bernardino

“En verano San Bernardino se transforma, reforzaremos la seguridad. La ciudad duplica o incluso triplica su movimiento, pero los recursos humanos y logísticos casi no cambian”, expresó León.

Actualmente, la dependencia cuenta con dos motocicletas operativas, con dos agentes asignados a cada una, que realizan patrullajes durante las 24 horas. Sin embargo, el jefe policial reconoció que el trabajo se vuelve más exigente a medida que se acerca la temporada alta.

León explicó que ya se realizan reuniones de coordinación y revisiones en zonas críticas, a fin de anticipar las principales necesidades.

El lanzamiento oficial del Operativo Verano todavía no tiene fecha confirmada, aunque se prevé que se realice pocas semanas después de la festividad mariana de Caacupé, cuando inicia el movimiento turístico más intenso.

Como parte de los preparativos, el Grupo Lince ya comenzó a operar desde este lunes en la ciudad, con equipos que van rotando mediante relevos desde la base central de la agrupación. Su presencia refuerza los patrullajes en puntos estratégicos y brinda apoyo a los efectivos locales.

Pese a las expectativas, el panorama vuelve a reflejar la desigualdad entre el crecimiento del turismo y los recursos disponibles, con una seguridad que depende del compromiso de un equipo reducido que intenta cubrir una ciudad en constante expansión.

Detenidos de la semana: dos casos que reflejan la realidad local

Durante esta semana, la Policía de San Bernardino concretó dos detenciones que, más allá de las partes oficiales, muestran el pulso cotidiano de la comunidad.

Por incumplimiento del deber alimentario

- Un hombre mayor de edad fue detenido por contar con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Lince, en las calles Mariscal López y Teniente 1º Tiburcio Velázquez, jurisdicción de la Comisaría 16ª. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por supuesto hurto agravado

- Una mujer de 23 años fue aprehendida por contar con orden de captura por supuesto hurto agravado.

El procedimiento se realizó en las calles Estados Unidos entre Los Colonos y Eduardo Schuller, a cargo del personal policial de la misma comisaría. Las diligencias fueron elevadas a las autoridades competentes.

Ambos casos reflejan la diversidad de situaciones con las que deben lidiar los agentes: desde conflictos familiares hasta delitos contra la propiedad. Mientras tanto, el trabajo policial continúa enfocado en mantener el orden en una ciudad que ya se prepara para su temporada más activa.

