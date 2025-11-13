Riera responde a acusaciones de sobornos y amenaza con “destrozar en Tribunales” a Carlos Núñez

“Que haga una denuncia formal, que firme un papel y lo voy a destrozar en tribunales”, manifestó el ministro del Interior Enrique Riera, ante la denuncia realizada por el senador colorado Carlos Núñez Salinas, quien lo acusa de haber percibido sobornos para dar ascenso a policías, en supuesta connivencia con el comandante Carlos Benítez.

“Los abogados sabemos que el que alega tiene la carga de la prueba. Entonces, espero que (Carlos Núñez) tenga el coraje, no sólo para hablar por la radio y desde el Senado”, manifestó.

Indicó que la institucionalización de la Policía, no tiene vuelta atrás. “No vamos a retroceder ni un metro”.

“El estado paraguayo necesita una Policía que no sea del presidente Peña, ni del ministro Riera, ni del senador Núñez, sino del Estado paraguayo. Y para eso tienen que llegar los mejores y los mejores para mí no son solamente los mejor formados, sino sobre todo, los que tienen carácter para defender sus valores”, añadió.

También dijo que su responsabilidad es que la Policía recupere la credibilidad y la cercanía ciudadana. Que se castigará a los malos con todo el peso de la ley y se premiará a aquellos cuya conducta sea intachable.

Recordó que actualmente existen más de mil sumariados y más de 50 policías que van a ir de baja.

“Están jugando con la honorabilidad”

Riera señala que Núñez “juega con la honorabilidad” de más de cien comisarios, al acusarlo de haber cobrado G. 150.000.000 a cada uno.

“Pasaron por el polígrafo desde la promoción 91, la 92, la 93 y ahora pasaron la del 94 y 95. Es decir, estamos hablando de más de 500 policías que pasaron por el polígrafo, comisarios y nunca hubo ni un solo problema”, enfatizó.

Asegura que cuenta con el respaldo del Presidente de la República y que dejará una Policía que no responda a intereses comerciales, mediáticos, ni políticos de nadie.

Finalmente, mencionó que vive en la misma casa desde hace 30 años, que tiene un solo auto, que cuenta con el consultorio jurídico de la familia desde hace más de 100 años y que sus tres hijos trabajan. Confirmó que cuenta con una casa en San Bernardino que compró con un préstamo. Puso a disposición sus cuentas y declaración jurada.