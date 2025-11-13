Mirá las motos que subasta la Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Este viernes a las 10:00 se realizará un remate de vehículos municipales en el polideportivo de la ciudad de Mariano Roque Alonso (Boquerón casi Nanawa). Se ofertan camionetas desde G. 2.000.000 hasta G. 5.000.000.
También hay un volquete que tiene un precio base de G. 10 millones y un ómnibus de G. 5.000.000.
De la misma manera, se venderán una furgoneta Kia Prestigio, con base de G. 3 millones y un camión volquete VW, por G. 15 millones.
Lea más: Trampa en la ruta: bache oculto por agua revienta cubiertas en Mariano Roque Alonso
No obstante, lo que más captó la atención fueron las motocicletas que están prácticamente carneadas. Hay cerca de 15 motocicletas de distintas marcas, o al menos sus “restos”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los precios base son de entre G. 30.000 y 100.000, dependiendo de su estado. También hay motocarros en mejor estado, desde G. 200.000.
Los interesados pueden pedir datos al 0983 376 748. La comuna, a cargo de la colorada Carolina Aranda, aclara que se trata de una subasta al mejor postor y que no se suspenderá por lluvia.