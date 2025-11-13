Trampa en la ruta: bache oculto por agua revienta cubiertas en Mariano Roque Alonso

Un bache cubierto por agua sobre la Ruta PY03, casi Estados Unidos, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, se convirtió en una verdadera trampa para los conductores que circulan por el carril de salida de Asunción. Durante la noche de este miércoles y madrugada del jueves, varios vehículos resultaron dañados, principalmente en sus neumáticos, tras caer en el enorme pozo que permanecía oculto por el agua acumulada.

“Una cubierta nuevita que hace una semana compré, y ahora se reventó”, lamentó Guido Espinoza, uno de los afectados.

“Había agua y parecía un simple charco, pero era un bache enorme. Varios ya reventaron sus ruedas y quedaron ahí mismo, cambiando cubiertas. Yo ahora voy a llegar tarde a mi trabajo, y nadie te repone esto”, expresó molesto.

Otro conductor, Santiago González, también sufrió las consecuencias del deteriorado asfalto. “Venía de trabajar, cansado, y me encuentro con este ‘regalo’. Es el problema de todos los días acá, los bacheos no alcanzan. Con la lluvia no se ve nada, es imposible manejar”, comentó indignado.

Nadie se hace responsable

Los automovilistas denuncian que el mal estado de la calzada es una constante en la zona, especialmente cuando llueve, ya que el agua cubre los baches y vuelve el tránsito un riesgo. Además, reclaman mayor atención de las autoridades viales, ya que los daños materiales son frecuentes y nadie se hace responsable.