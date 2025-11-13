Movimiento por la vida: Asunción se une para derribar barreras por la espina bífida

La Asociación Paraguaya de Espina Bífida (APAEBI) con apoyo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, organizan la Novena Corre Caminata por la Inclusión, bajo el lema “Nuestra discapacidad no limita nuestros derechos, ni anula nuestras obligaciones”.

El evento se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, de 08:00 a 12:00, en el Parque Bicentenario de la Costanera José Asunción Flores.

Rosa María Aveiro, presidenta de APAEBI, destacó que la jornada es una celebración de la vida y una plataforma esencial para promover la prevención y derribar barreras que aún persisten en la sociedad.

¿Qué es la Espina Bífida?

La espina bífida es un defecto de nacimiento que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal del feto no se forman correctamente. Es un tipo de defecto del tubo neural y se desarrolla en las primeras etapas del embarazo.

En términos sencillos, la columna vertebral no se cierra completamente, dejando un hueco. Esto puede provocar un daño en la médula espinal y los nervios, lo que a menudo resulta en discapacidades físicas y, a veces, cognitivas.

Aunque la causa exacta no siempre se conoce, se sabe que la falta de ácido fólico en la madre antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo, es un factor de riesgo significativo. Por ello, la prevención se centra en la suplementación con esta vitamina.

Aveiro destacó que la consigna de la caminata, “Nuestra discapacidad no limita nuestros derechos, ni anula nuestras obligaciones”, es un poderoso recordatorio de que la inclusión debe ser un compromiso de toda la sociedad para garantizar que las personas con espina bífida y otras discapacidades puedan ejercer sus derechos y contribuir plenamente.

Se invita a toda la ciudadanía a sumarse este sábado a la Costanera de Asunción para apoyar un encuentro por una sociedad más justa, accesible e inclusiva.