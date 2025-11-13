San Juan Bautista: pobladores de la comunidad de Ibañez Rojas claman por un camino de todo tiempo

Tras las intensas lluvias que se registraron en las últimas semanas, nuevamente se dejó en evidencia la desidia de las autoridades, ya sea municipales o departamentales, en las reparaciones de los caminos vecinales, como es el caso de la comunidad de Ibañez Rojas, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones.

Los vecinos de esta comunidad claman por un camino de todo tiempo y expresan que hace tiempo no se realizan mejoras, y que las autoridades no atienden las necesidades de la comunidad.

“La comunidad de Ibañez Rojas es una de las compañías más grandes del distrito de San Juan Bautista, con numerosos pobladores, trabajadores y productores frutihortícolas, además de adultos mayores que deben salir a vender o acudir a un centro médico, y la situación del camino nos dificulta bastante”, indicó la vecina Nelly Gómez.

Explicó que el camino está como un tajamar porque está lleno de agua en su gran mayoría y, además, está resbaloso. “La falta de limpieza en algunos sectores de las cunetas o, en otros sectores, la inexistencia de las mismas provoca que el agua corte el camino o que se estanque en el medio”, agregó la vecina.

La misma indicó que no existe interés por parte de las autoridades de turno y que en épocas de elecciones siempre hacen promesas de realización de camino de todo tiempo y que, a la hora de la verdad, solamente realizan un leve perfilado o inclusive ya ni caso les hacen.

Otra de las vecinas, Vicenta Alonso, mencionó que ya ni saben qué van a hacer con esta situación, ya que ante el desinterés de los gobernantes, suelen realizar las reparaciones a puro pulmón con la colaboración entre vecinos.

“Estaba hablando con algunos de mis vecinos para ver qué hacemos con nuestro camino, ya que en realidad a puro pulmón, solemos hacer las reparaciones, ya que nuestros gobernantes hace más de dos años no realizan el mantenimiento”, acotó.

Alonso mencionó también que tienen que hacer malabares para salir hasta la ciudad de San Juan Bautista. “De alguna forma tenemos que salir hasta la ciudad, ya sea para vender nuestros productos, ya que la mayoría somos productores frutihortícolas, como también en busca de asistencia médica cuando tenemos personas enfermas”, dijo.