Se negó a limpiar la casa y ahora debe afrontar juicio por violencia familiar

Se trata del ciudadano suizo identificado como Alexis Markus Widmer, de 46 años, quien actualmente está recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el marco de un proceso por presunta violencia familiar. Su caso inició en 2018 como consecuencia de una denuncia formulada por su entonces esposa y con quien tiene una hija menor de edad en común.

La pareja residía en la ciudad de Mariano Roque Alonso y la denuncia, fue presentada ante la comisaría 10° Central de esta ciudad. En la misma, la mujer refirió que Alexis Widmer estaba durmiendo, por lo que lo despertó y le pidió ayuda para realizar la limpieza de la casa.

Añadió la denunciante que, al despertarse el hombre “extremadamente violento y agresivo incluso trató de arrojar un plato al tiempo de amenazar con suicidarse”, motivo por el cual salió de la casa con su hija. Esto derivó en la imputación formulada por la fiscala de Luque, Luciana Ramos Alonso, que además pidió su detención preventiva y su prisión.

Es así que, por Auto Interlocutorio (AI) N° 301, del 11 de marzo de 2021, el juzgado penal de garantías de Luque decretó la prisión preventiva del extranjero; sin embargo, solo permaneció encerrado por 13 días, pues el 24 de marzo 2021, por AI N° 374 se decretó su arresto domiciliario.

Extranjero no recibió asistencia en el proceso

En el marco de su proceso por la causa de violencia familiar, el 22 de junio de 2022 por AI N° 386, Markus Widmer fue declarado en rebeldía, a pesar de estar cumpliendo su arresto domiciliario, por lo que al tener conocimiento de ello, se puso a disposición del juzgado, que el 10 de febrero de 2022 se dictó nuevamente su prisión preventiva, que se extendió hasta el 17 de ese mes.

De nuevo le fue otorgado el arresto domiciliario el 17 de febrero hasta el 27 de julio de 2022, por AI N° 179, con lo que completó 161 días con restricción de libertad. Esto, porque ese 27 de julio se dictó su sobreseimiento provisional y el levantamiento de las medidas que pesaban sobre él.

Durante el proceso, Widmer tuvo asesoramiento de la abogada Yrma Griselda Núñez, quien tomó el caso hace dos meses y llevó a cabo varias diligencias en favor del procesado. La misma fue contactada por la embajada de Suiza en Paraguay, justamente por esta situación, luego de que se haya tomado conocimiento del caso.

La profesional del derecho resaltó una cuestión grave que se dio en este proceso, pues resulta que el ciudadano extranjero procesado en Paraguay no entiende el idioma, por lo que debió recibir asistencia de un intérprete o traductor, cosa que no ocurrió en ningún momento, así como tampoco hubo comunicación del Poder Judicial o la Fiscalía a su embajada para que puedan asistirlo.

Procesado por violencia familiar lleva más de 600 días preso

En medio de su sobreseimiento provisional, el ciudadano suizo Markus Widmer, fue a realizar un trabajo al territorio brasileño y, a su regreso a Paraguay, mientras hacía migraciones en el Puente Internacional de la Amistad, el mismo fue detenido.

El encausado manifestó en un escrito presentado al juzgado que, al momento de su detención el 17 de marzo de 2025, no le fue notificado ningún requerimiento en su contra, así como tampoco que se haya reabierto su causa y se lo haya acusado.

Así, desde marzo de este año se encuentra privado de libertad en Ciudad del Este, completando hasta el día de hoy 260 días de encierro, estos a su vez se suman a los 239 días que cumplió prisión preventiva y 161 días durante los que cumplió su arresto domiciliario, previamente a su sobreseimiento provisional. De esta forma, lleva en total 660 días preso.

El procesado Markus Widmer presentó por escrito, y por derecho propio, un pedido de libertad por compurgamiento de la pena mínima, sin embargo el 4 de noviembre pasado la jueza de Luque Nancy Karina Adorno Mendoza, rechazó el pedido por AI N° 1664, en vista a que su juicio está fijado para el mes de junio de 2026. La abogada Núñez adelantó que apelará dicha resolución.